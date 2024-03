El taxista 2083 venía vacío y se metió al paradero de taxis del centro en primera no quiso llevar al señor en silla de ruedas y después me subí al taxi y me bajo que por qué voy muy lejos pero se subió una señorita que ni le pregunto para dónde solo le dijo súbete súbete y me bajo a mentadas de m@dr3 y diciendo que le vale ver…. La policía que el es dueño y no le hacen nada