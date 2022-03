Silvia Cámara Dona Utensilios de Cocina para Comedor del Hospital Regional

El brindar apoyo a los caramelitas, hay muchas formas de dar, el hospital Regional Socorro Quiroga tiene carencias por el uso que se tiene, la cocina del nosocomio es uno de los que más necesidad tiene.

La regidora del Ayuntamiento de Carmen, Silvia Cámara viendo tal necesidad, dono un lote de diversos utensilios de cocina, los cuales servirán para optimizar la preparación de los alimentos que dan a las personas que están hospitalizadas y también a los médicos y enfermeras residentes.

En palabras de Susana Cabrera, ciudadana que tiene a su hija hospitalizada, ha visto que las cocineras del hospital tienen carencias y ver que hay personas que se tocan el corazón y donan para mejorar el servicio de alimentos del nosocomio, es bueno, ojalá más personas se sumen en ayudar, hay personas que vienen de las comunidades y no tiene ni para sus alimentos.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!