Nos mandan mensajes madres de familia sobre los famosos sombreros locos y lo que piden las escuelas!

“Buenos días quiero mostrar mi molestia porque en la escuela primaria me pidieron el famoso sombrero loco y a duras penas puedo darle lonche a mi hijo ganamos muy poco y las escuelas como los maestros piensan que ganamos millonadas abra gente que si pueda gastar mas de 300 pesos en esos sombreros pero hay gente como nosotros que no ganamos mas de 1000 pesos a la semana no voy a dejar de comprar huevos, leche por darle gusto a los maestros , pero el problema que si no los llevan luego hacen sentir mal a los niños pura cooperación para todo , pedir aquí y alla no tienen llenadera y a hora esto

Piensen maestros que la situación esta dificil yo como madre me siento mal porque no me alcanza el dinero y se ponen a pedir esas cosas que no son importantes mas cuando tenemos hasta 2 niños en la escuela”

USTEDES QUE OPINAN ?