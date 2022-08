Taxista le pega cachetada a jovencita

Quiero reportar a esta persona por medio del face para que tengan cuidado niñas, hace varios días me pasó un problema con esta persona llamada “Luis Alberto” me dejó a a 2 casas de mi domicilio y se aferró a no dejarme a donde le indicaba y lo que hizo fue arrancar muy duro, a lo que me molesté y abrí la puerta del #taxi, al momento de reclamarle me aventó una cachetada (pensando según yo le iba a pegar) de ahí arrancó teniendo la puerta abierta y mi pie de fuera, no podía bajarme porque el señor seguía arrancando. Fui al ministerio público para meter una demanda, el señor del sindicato habló conmigo que el dueño del taxi quería hablar conmigo, el caso es que por ser buena onda no demandé por no perjudicar al dueño del taxi (ya que el señor ya está grande y se veía demasiado apenado y muy preocupado) y que según apenas llevaba 1 mes trabajando para él, pero iban a vetar a este señor para no trabajar más en los taxis y le quitaron disque su licencia. Se supone que quedamos un acuerdo que iban a correr a este señor para que no trabajara más en los taxis, lo volvieron a ver y en el mismo taxi. Jamás me había pasado algo así con algún taxista, este hombre hasta negaba y con burla que jamás me pegó y que yo fui quien le pegó, la verdad se me hace injusto. Tengan mucho cuidado con esta persona si lo llegan a ver, yo veré la manera como ahora sí meter una demanda.