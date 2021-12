UNA NAVIDAD MUY MEXICANA

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) Carmen, a través de los Centros de Atención Infantil Comunitarios (CAIC) y el Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI), te invita a asistir a la “Navidad muy Mexicana” mañana viernes 10 de diciembre en el Malecón de la Ciudad a las 6:00 P.M., habrá festejo, comida, y muchas sorpresas más, así que ven con tu familia y disfruta con nosotros.

Este evento contará con la participación de los Centros de Atención Infantil Comunitarios (CAIC) y el Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI) quienes pondrán su granito de arena para poner la diversión en esta época decembrina para los más pequeños del hogar.

¡El Municipio de Todos te invita!

