VECINOS CANSADOS DEL OLOR DE AGUAS APESTOSAS

Piden apoyo para que las autoridades correspondientes les resuelvan lo más pronto posible…

“Soy una vecina de la colonia Pallas d la calle 22 aun costado del cementerio viejo ya estamos cansadas d una situación que se presenta con un vecino que cuida un precio vacío el cual antes era una tortillería este vecino tira aguas apestosas comida hasta excremento en la calle sobre la banqueta y pavimento pudiese usted venir a verlo para que nos apoye.” #DENUNCIACIUDADANA #CARMEN

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!