ALERTAN POR VIRUS VSR EN NIÑOS, SE REPORTAN VARIOS CASOS

NACIONAL

“Hola mamitas, hoy vengo con ustedes a suplicarles por favor que tengan mucho cuidado con sus pequeños, existe un virus llamado VSR, y este virus ahorita está muy fuerte, se disfraza de “gripa” pero de verdad es súper fuerte.

Les cuento lo que me pasó a mi, mi hija comenzó con una tos normal al pasar los días mi hija tubo ataques de tos, en todo el día no paraba de toser, fiebre muy alta, se le quitaba pero a los minutos le volvia, opte por llevarla al pediatra, el cual me dijo que era una infección en garganta le recetó medicina y volví a casa! Al día siguiente llegó de trabajar veo a mi hija sin fuerzas, solo quería dormir, le costaba respirar y mejor la lleve a un hospital, el cual me dijo que mi hija tenía neumonía, me asusté mucho y opte porque la internaran de emergencia la tuve solo unas horas en ese hospital (la saqué porque era demasiado dinero el que pedian), dónde me le pusieron oxigeno porque estaba oxigenando 75 -76 y me la tuvieron con suero, medicamentos y nebulizaciones, al día siguiente la llevo con otro doctor y me dice que presenta bronquiolitis y que era a causa de este virus VSR, qué hay una ola de este virus. Por favor mamis si pueden no lleven a sus niños a la escuela unos días, en el hospital hay 50 niños con este maldito virus, es muy contagioso, muchos niños ya los tienen entubados, por favor, adviértanle a todas aquellas que tengas niños pequeños.

Esto sucedió en Jalisco, existen otros reportes de VSR en México y Estados Unidos.

Síntomas:

– Fiebre

– Tos

– Dolor de cabeza

– Dolor de Garganta

– Dificultad para respirar

– Sibilancias

– Perdida de apetito