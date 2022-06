Alfredo Adame afirma que evitará pleitos y se reconciliará con sus hijos

Alfredo Adame aseguró que ya evitará conflictos que lo han caracterizado durante los años más reciente de su carrera. A su regreso, luego de permanecer fuera de México debido a un reality show, destacó que sus rivales son los que buscan colgarse del éxito del actor para tener sus “cinco minutos de fama”

“No cambié, regresé a mi esencia. Ya no me voy a enganchar, ya no me voy a pelear con nadie, ya no voy a hacer todos esos rollos… Se empiezan a querer colgar de mi fama y quieren sus cinco minutos de fama”,

Alfredo Adame, actor

Adame desea reconciliarse con sus hijos

El polémico actor aseguró, ante varios medios de comunicación, que, por el momento, su prioridad es arreglar la mala relación que tiene con sus hijos a quienes, reconoció, desheredó y desconoció.

“Ya llegó el momento de pactar la rendición con ellos… Yo estoy puesto, antes de irme les mandé un mensaje que si querían nos reunimos, solo que no se dieron y yo salí de prisa, por eso ya no (nos reunimos)”

Alfredo Adame, actor

Ante la pregunta de si el actor estuviera dispuesto por acompañar a su hijo Sebastián a la marcha de la comunidad LGBTTTI+, Adame no descartó la idea.

“Ya ves que hasta los desheredé, los desconocí y los corrí de mi casa. Por su puesto (lo acompañaría a la marcha) si yo se lo ofrecí una vez, lo acompañe a hacer unos promocionales y todo. Lo que le dije el día que me dijo que era homosexual ‘te amo, te quiero, te apoyo. Y al primero que te falte al respeto le rompo la madr…’”,

Alfredo Adame

Sobre su ruptura con Magaly, el eterno rival de Carlos Trejo no escondió sus deseos de regresar con ella; sin embargo, dijo, no forzará la situación.

“Si ella no quiere arreglarse ni nada, es su decisión. Es una mujer encantadora, es una gran mujer, inteligente, con valores, con principios, de familia, todo el rollo, yo la recordaré siempre muy bien. Yo sí querría volver si ella no quiere, pues ya no se dará”,

Alfredo Adame