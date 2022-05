Autopsias de Debanhi tienen irregularidades, afirma su papá

El papá de Debanhi, Mario Escobar, reveló que las autopsias realizadas al cuerpo de su hija presentan irregularidades; esto, al comparar la que él mandó a hacer con un médico particular y la hecha por parte de la Fiscalía.

¿Qué se sabe de las irregularidades de estas autopsias al cuerpo de Debanhi?

El papá de Debanhi Escobar, quien anteriormente dijo que ha recibido amenazas de muerte, no ofreció muchos detalles ante representantes de los medios de comunicación; sin embargo, sí aclaró que las autopsias, al final, sí presentan varias irregularidades.

Aunque no se sabe quién o quiénes son los culpables por el fallecimiento de su hija, el señor Mario contestó que alguien fue el responsable de darle el golpe que provocó la muerte de la joven.

Además de encontrar algunas lesiones, el papá de Debanhi dijo que entre las irregularidades le resultó extraño que si ella hubiese caído, como se dijo anteriormente, lo hubiera hecho con todo y sus tenis, ya que cuando se anunció la localización del cadáver, se dijo que no los traía puestos.

“Si ella se hubiese caído, se hubiera caído con los tenis. Para quitarse los Converse que ella usaba, se hubiera tenido que sentar a desamarrar las agujetas”.

Mario Escobar, papá de Debanhi

¿Al cuerpo de Debanhi se le practicó alguna prueba toxicológica o de abuso sexual?

Ante las versiones que se han especulado sobre si Debanhi pudo haber ingerido bebidas alcohólicas y drogas, instantes previos a su muerte, su papá contestó que al cuerpo de su hija se le hicieron todos los estudios (incluyendo los toxicológicos y de posible abuso sexual), aunque no aclaró en cuál de las autopsias se hicieron, o si fue en ambas.

Puntualizó que su enfoque, en estos momentos, por el caso de su hija, es el feminicidio

Finalmente, el papá de Debanhi remarcó que su hija no se drogaba y que él sabía que ella llevaba preservativos, ya que se los dieron en Pal’ Norte; además porque él, como maestro y padre de familia, la hizo responsable y le inculcó protegerse de alguna enfermedad sexual.

¿Qué es lo último que han dicho las autoridades?

La Fiscalía, por el caso de Debanhi Escobar, reveló recientemente que del vehículo que llegó a la zona en desuso del motel Nueva Castilla, la silueta que bajó del auto corresponde a la de un hombre, luego de que se analizaran las secuencias de los videos que han investigado. Y abundó que, a partir de la secuencia de las 5:00 de la mañana, no tienen más.

