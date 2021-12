Insabi se reúne con padres de menores con cáncer para dar seguimiento a acuerdos

Funcionarios del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) llevaron a cabo la vigésima cuarta reunión con madres y padres de menores con cáncer, para dar seguimiento a los acuerdos establecidos en reuniones pasadas.

En la reunión estuvieron presentes autoridades del Insabi, de la Secretaría de Salud, del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca (HRAEI), en el Estado de México, además de madres y padres de familia con pacientes de ese hospital; representantes del Centro Estatal de Cancerología (CECan) “Dr. Miguel Dorantes Mesa”, en Xalapa, y del Hospital Infantil en el puerto, ambos de Veracruz.

Integrantes del colectivo con familiares en el Instituto Nacional de Pediatría (INP) de la Ciudad de México y del Instituto Estatal de Cancerología (IECan) “Dr. Arturo Beltrán Ortega”, en Acapulco, Guerrero.

Una madre que atiende a su hijo en el HRAEI comentó que, de acuerdo con el último informe dado por los directivos del centro hospitalario, ayer recibieron mil 200 piezas del medicamento citarabina.

Indicó que los pacientes de este hospital, perteneciente a la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), esperan recibir:

Ciclofosfamida

Vinblastina

Bleomicina

mercaptopurina

Al respecto, el responsable de la Unidad de Imagen Institucional del HRAEI, Sergio Maldonado Salas y el director de Operaciones, Héctor Zavala Sánchez, comunicaron que hay medicamentos en existencia y que otros ya se solicitaron; sin embargo, para que los pacientes tengan los tratamientos completos van a entablar comunicación con la CCINSHAE para traerlos de otros hospitales que dependen de esta Comisión.

El vocero del colectivo solicitó la intervención del Insabi para realizar las gestiones con las autoridades correspondientes, a fin de solventar los insumos lo antes posibles, ante a lo que el Insabi acordó apoyar la gestión.

Por parte del estado de Veracruz, madres que atienden a sus menores en el Centro Estatal de Cancerología (CECan) “Dr. Miguel Dorantes Mesa”, en Xalapa, preguntaron a los funcionarios por la entrega de los medicamentos:

Citarabina

Ciclofosfamida

Mercaptopurina

Mismos que se consideran faltantes en el centro médico.

Por su parte, la reunión programada con el director administrativo de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), Jorge Eduardo Sisniega Fernández, se aplazó, por lo que solicitaron al Insabi apoyo para realizar una nueva reunión, solicitud que se integró en los acuerdos de la reunión.

David González Martínez informó que ya fueron generadas las órdenes de suministro de los medicamentos: ciclofosfamida y mercaptopurina.

Agregó que se compartirá la información y fecha de entrega con el vocero del colectivo.

Se menciona que el Insabi espera la fecha en la que se entregará la citarabina, para ser notificado a madres y padres de familia para que estén presentes en la recepción.

Una madre de familia de Veracruz, reconoció que en el Hospital Infantil se ha mantenido el flujo constante de medicamentos y esperan que así continúe.

El padre que atiende a su menor en el Instituto Nacional de Pediatría (INP), en la Ciudad de México, señaló que les hace falta ondansetrón, medicamento que se usa para prevenir las náuseas y los vómitos causados por tratamientos contra el cáncer.

Por lo que Insabi enviará al colectivo la información de piezas solicitadas y entregadas de esta clave.

Para finalizar la reunión, el representante del colectivo de padres en el estado de Guerrero reiteró su petición para reunirse con autoridades estatales. Se acordó que el Insabi apoyará en la gestión de este encuentro.

La próxima reunión se llevará a cabo el próximo martes 7 de diciembre a las 13:00 horas.

Entrega de medicamentos

El Insabi informó que el 1 de diciembre, Guerrero recibió 528 piezas de metotrexato de 500mg.

Del 16 al 25 de noviembre se distribuyeron 6 mil 974 piezas correspondientes a 105 órdenes de suministro y 52 claves, para las 32 entidades federativas.

