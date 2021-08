Integrantes de CNTE “bloquean” a AMLO y le impiden llegada a conferencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador no pudo estar en la conferencia matutina de este viernes en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, luego de que su paso, fue “bloqueado” por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

A las 6:00 horas, el presidente se quedó “atorado” adentro de su camioneta, cuando un grupo de profesores la rodearon para pedirle dialogar sobre sus demandas, pero al no dejarlo pasar el presidente molesto decidió quedarse adentro del vehículo.

“Aquí me quedo, no acepto chantajes”,”me dejan pasar, me respetan y luego hablamos”, expresó el presidente a los maestros en un breve diálogo, para después subir el vidrio de su camioneta y no volverlo a bajar.

Por dos horas, lo profesores realizaron un mitin frente a él con todas sus demandas, pero ya en ningún momento hubo diálogo con ellos.

Los maestros protestan en contra el regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto, exigen plazas de trabajo y la reactivación de las mesas de diálogo con el gobierno federal.

La mañanera sin el presidente

A las 7:00 horas, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, dio inició a la conferencia y explicó que el presidente se encontraba “dialogando” con los manifestantes.

Este viernes, la conferencia de prensa se realizó en la Séptima Región Militar ubicada en Boulevard Ángel Albino Corzo en Chiapas, donde este fin de semana el mandatario federal tendrá una gira de trabajo.

Luego de hora y media, el presidente López Obrador envió un video con su postura que fue transmitido en la conferencia. López Obrador explicó que “a manera de protesta”, decidió no ingresar al asegurar que “el presidente no es rehén de nadie”.

“Yo no puedo someterme a ningún grupo de interés creado, entonces decidí permanecer aquí no voy a entrar por la fuerza no son verdaderamente muchos, podría yo entrar a llevar a cabo la conferencia, decidí no hacerlo, es una protesta de mi parte para que estos grupos no se excedan, no abusen, respeten porque esto que están haciendo es completamente ilegal, indebido mejor dicho, porque desde luego tienen un derecho a manifestarse y se los vamos a respetar”, dijo.

Por la dignidad de la investidura presidencial no puedo someterme a chantajes de nadie”. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.