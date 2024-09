LE OFRECIERON TRABAJO Y PREFIERE ABRIR PUERTAS DEL OXXO

By

Hablando de los tiempos de guerra…

Un usuario en redes contó que se encontró a una señora abriendo puertas de oxxo, al percatarse que se veía joven y fuerte pensó en ayudarla y le ofreció trabajo en su negocio de comida

La sorpresa llegó cuando dijo que no le interesaba el cargo, pues no le gustaba cocinar y ganaba más por abrir las puertas. Agregó que ya era su plaza y que no dejaría que nadie se la quitara.

“¿Raza qué onda con esta gente?

¿Desde cuando se volvió “trabajo” abrir puertas del Oxxo?

Esta señora se ve fuerte y sana como para limpiar una casa o trabajar en lo que sea. Le ofrecí trabajo en mi negocio de comida y no quiso, que no le gusta cocinar” público Antonio en su Facebook