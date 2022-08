Niño recibe más de mil piquetes de abeja y sobrevive

Jugaban al fútbol en una cancha de la colonia Jalalpa el Grande, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, el balón se fue a la barranca y bajaron a buscarlo, ahí fueron atacados por abejas. El más grande de ellos, Antonio, Toni Hernández, de 14 años de edad, les dijo a los otros tres niños que corrieran.

“… yo les dije a los niños, a los más chiquitos que se salieran…”

Toni

Entre los niños estaba su hermanito Martín, de 4 años, a quien protegió.

“… lo abracé, le cubrí su cabeza…”

Toni

Esta acción convirtió a Toni en el blanco del enjambre.

“… de tantas que tenía me empecé a rodar y ni así no se quitaron, me picaron ya no podía moverme…”

Toni

Martha Ortega, la mamá de Toni, y otros vecinos corrieron a ayudarlo.

“… un señor llegó hasta donde él estaba y mi niño se sostuvo de su camisa y lo subió…”

Martha Ortega Escutia, mamá de Toni

Lo llevaron a un hospital en Tacubaya, pero debido a la gravedad fue trasladado al Hospital Juárez de México. Entraron en acción las unidades de cuidados intensivos pediátricos y toxicología clínica.

“… este chico fue picado por más de mil abejas, la referencia que hay en la literatura para muerte en un paciente es entre 500 a mil picaduras…”

Dr. Jesús del Carmen Madrigal, jefe de toxicología Hospital Juárez de México

El pronóstico no era muy alentador.

“… Antonio está en riesgo de muerte, por eso está aquí, si su riñón falla, todo se va a complicar…”

Martha Ortega Escutia, mamá de Toni

Por 5 días Toni estuvo en un estado casi de choque, cuenta, sentía que iba a morir. El doctor Madrigal cuenta que Toni tuvo falla en el sistema cardiovascular, los vasos sanguíneos, falla el hígado, falla el riñón.

Pero la intervención oportuna, salvó la vida.

“…prácticamente un milagro entre los doctores, Dios, y todas las personas que pidieron por mi niño…”

Martha Ortega Escutia, mamá de Toni

Toni no cree que haya hecho nada extraordinario, pero para muchos este jovencito es un héroe.