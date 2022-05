¡No lo abras! Alertan por peligroso mensaje con supuesto expediente del caso Debanhi Escobar

El caso de la joven Debanhi Escobar sigue arrojando datos, aunque en esta ocasión sobre alerta. En redes sociales advierten sobre un mensaje llamado Debanhi Leaks, el cual, afirman, se trataría de un virus disfrazado que sólo busca engañar a las personas, probablemente para cometer alguna especie de fraude contra ellas.

¿De qué se trata el mensaje llamado Debanhi Leaks?

De acuerdo con las versiones de algunos cibernautas, que han compartido una captura del citado mensaje, ésta es la información que le llegaría a la gente:

“Filtran expediente del caso Debanhi. Crean DEBANHI LEAKS. Aquí la liga de descarga con 4 GB de información…”.

Mensaje

De esta manera, a primera instancia se podría percibir que el probable acto de fraude contiene poca información; sin embargo, tratan de atraer a las personas para dar clic a un dudoso link, el cual afirmaría tener datos relevantes sobre Debanhi Escobar, cuyo cuerpo se localizó en una cisterna del motel Nueva Castilla, luego de estarla buscando por varios días en Nuevo León.

¿Qué dice la autoridad?

Hasta la mañana de este miércoles, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no ha emitido aún una alerta, ya sea para descartar o para prevenir a la ciudadanía, sobre el mensaje titulado Debanhi Leaks. La última información sobre el caso de Debanhi Escobar es la transmisión de una conferencia realizada el pasado lunes, donde la fiscal especializada en Delitos contra las Mujeres, Griselda Núñez, aseguró que del vehículo que llegó a la zona en desuso del motel Nueva Castilla, la silueta que bajó del auto corresponde a la de un hombre, luego de que se analizaran las secuencias de los videos que han investigado. Abundó que a partir de la secuencia de las 5:00 de la mañana no tienen más.

¿Cómo evitar caer en un fraude?

Si quieres evitar un fraude, o que tu celular tenga un virus, te recomendamos las siguientes acciones:

No abras o des clic a links de sitios dudosos

No descargues los contenidos

No creas en estos envíos sobre números telefónicos o usuarios desconocidos

No compartas estos mensajes y elimínalos

Si lo decides, puedes denunciar ante la autoridad