Papá luchó contra cocodrilo de dos metros para quitarle de las fauces a su hija

¡HÉROE SIN CAPA!🥺🙏🏼👏🏼

Altamira,Tam. Como si fuera de película de terror y suspenso, así es como uno puede imaginarse la plática del señor Fernando Martínez Desiderio, quién recuerda bien cómo vio que un enormesaurio de aproximadamente 2 metros llevaba en el hocico a su hija, fue entonces cuando no pensó ni un minuto para balancearse contra de él y luchar aproximadamente unos 25 minutos y arrebatársela.

Refiere que fueron minutos cruciales, pues gracias a esa decisión, hoy su hija está viva y aunque en tratamiento, ahora él y su esposa están al pendiente de que su recuperación sea positiva.

“El animal ya la llevaba en la trompa la llevaba hacia lo hondo mi esposa me gritó y alcanza a ver El espinazo del animal y reaccioné en ese segundo me le aventé al animal a la parte de arriba y Pese a que me calaban sus escamas me importaba más poner a salvo a mi hija”, comenta.

Aún sabiendo que su vida también estaba en peligro Don Fernando asegura que nunca pensó en abandonar a su pequeña, pues ella también fue parte fundamental en esa lucha pues desde adentro ahora plática que estaba sujetada de unas rocas para evitar que el cocodrilo le diera vueltas.