Un sismo de magnitud preliminar 6 se registró la noche de este sábado 5 de marzo de 2022 con epicentro a 17 kilómetros al oeste de Matías Romero, Oaxaca, informó el Servicio Sismológico Nacional.

El movimiento fue a las 21:29 horas y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

El sismo también se percibió en el estado de Chiapas.

Hasta el momento no se reportan daños ni víctimas.

