A lo cobarde, lo atropella y huye

Conductor de camioneta fantasma arrolla a motociclista en la Colonia Héctor Pérez Martínez y se da a la fuga, dejando al afectado tirado en la banqueta con posibles fracturas en piernas y brazos; vecinos de la zona auxiliaron al joven quién gritaba de dolor.

El accidente trascendió cerca de las 20:35 horas, cuando el joven guiador de una motocicleta Honda, color blanco con placas de circulación del Estado de Campeche propiedad del restaurante “Los Trompos”, se dirigía sobre la avenida 56 con dirección a su base en la Colonia Playa Norte.

Al llegar al cruce con la calle 49, según testigos, una camioneta de la marca Toyota, color blanca con matrícula de circulación del Estado de Campeche, salió de la vialidad y sin precaución impacto el costado izquierdo del motociclista, al que proyecto contra el portón de un domicilio.

El motociclista quedó mal herido con posibles fracturas en piernas y brazos, por lo que el conductor presuntamente responsable descendió de su unidad, observó al lesionado y decidió escapar del sitio para evitar hacerse responsable, dejando al joven malherido y a su suerte.

Vecinos de la zona al percatarse del accidente solicitaron la presencia de una ambulancia, arribando al sitio también personal de la dirección de seguridad pública del departamento de vialidad y tránsito municipal, quiénes tras verificar los hechos ordenaron remolcar la motocicleta al corralón y el caso a la fiscalía.

Por otro lado el joven quién presentaba posibles fracturas en extremidades superiores e inferiores, fue trasladado al instituto mexicano del Seguro Social, clínica número 4 del centro, para su correcta atención médica y posiblemente ingresar inmediatamente a quirófano.

Facebook Notice for EU!

You need to login to view and post FB Comments!