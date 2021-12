Agarran a tubazos a “El Chino”

Un dipsómano fue golpeado con un tubo por otro sujeto en el parque de la Colonia Morelos; según el lesionado intentó evitar que el agresor robara cable del Parque, por lo que esté se abalanzó a los golpes con un tubo y machete.

Hechos que se registraron alrededor de las 16:10 horas, sobre la calle 62 entre 61-A y 61 de la Colonia Morelos, lugar donde vecinos solicitaron a los números de emergencia la presencia de una ambulancia ya que un hombre indigente había sido brutalmente golpeado por otro sujeto.

A la llegada de los paramédicos atendieron a un hombre quién dijo llamarse José del Carmen Castañeda alias “El Chino” mismo que sufre problemas de alcoholismo y vive en situación de calle, narrando a los paramédicos mientras lo valoraban, que al tratar de impedir que otro sujeto robara cable del parque, este fue agredido.

El agresor quien portaba un machete y tuvo golpeó en varias ocasiones el brazo izquierdo de “El Chino” hasta dislocarlo motivo por el cual los paramédicos pusieron un vendaje en la extremidad para evitar que está se moviera, a pesar de ser necesario su traslado a un centro médico, el afectado se negó.

Manifestando que no quería dejar sola a su pareja, la mujer que encontraba en esos momentos a su lado, cabe mencionar que “El Chino” hace un año fue agredido por uno de sus hermanos quién le aventó una olla de caldo de puchero hirviendo causándole quemaduras de primer y tercer grado en toda la espalda.

