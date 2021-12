Alcohol y exceso de velocidad provocan volcadura

Un hombre de aproximadamente 40 años de edad resultó con lesiones menores en el cuerpo luego de que circulara a exceso de velocidad y presuntamente bajo los influjos del alcohol por las calles de la Colonia Santa Rita primera sección, terminando por impactarse por alcance contra un vehículo estacionado y posterior a ello volcar su unidad.

Eran alrededor de las 20:30 horas cuando el conductor de un automóvil Chevrolet Sony, color negro, con placas DJS-91-90 del estado, circulaba sobre la avenida constelación pleyades de la demarcación antes mencionada llegando a la altura de un conocido comercio de 24 horas decidió estacionarse para realizar algunas compras.

Fue en ese momento que fue impactado fuertemente por alcance por el chofer de un Dodge Attitude, color gris, con matrículas DJZ-23-32 de Campeche, el cual circulaba a exceso de velocidad y presuntamente bajo los influjos del alcohol.

Luego del aparatoso choque el vehículo volcó quedando con las cuatro llantas al aire, el conductor, cómo pudo bajo de la unidad sin embargo resultó con lesiones en el cráneo por lo cual fue necesaria la intervención de paramédicos de la Cruz Roja.

Tras la valoración médica los paramédicos indicaron que no era necesario su traslado a un hospital ya que las lesiones no ponían en riesgo su vida y solo se encontraba bajo los influjos del alcohol por lo que no había peligrosidad si no era trasladado.

Finalmente el responsable fue detenido por los agentes de la Policía Estatal Preventiva, ya que no contaba con seguro vigente Y no contaba con dinero en efectivo para pagar los daños ocasionados por su imprudencia. Elementos de la Policía Municipal ordenaron el traslado de los vehículos al corralón y el caso sería turnado ante el Agente del Ministerio Público en turno, para el deslinde de responsabilidades donde consideraron el daño total en aproximadamente 150 mil pesos.