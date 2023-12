Amputan dedos a joven por explotar pirotecnia

Un joven terminó con los dedos de la mano amputados, luego de explotar pirotecnia durante la Nochebuena y aunque fue auxiliado por rescatistas en El Salvador, no pudieron salvar sus falanges.

En las imágenes de un video difundido por redes sociales, se puede apreciar que las extremidades tomaron un color morado intenso, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

¿Dónde perdió los dedos en joven por quemar por pirotecnia?

Por tal razón, Jesús Alvarado, de 29 años de edad, terminó amputado de sus dedos por manipular el cohete conocido como mortero en la colonia San Antonio de la comunidad de Apopa de San Salvador.

Según el reporte oficial emitido por los voluntarios salvadoreños, hubo 17 personas que fueron atendidas por los rescatistas la noche del 24 de diciembre en diferentes accidentes relacionados con la pirotecnia.

Este joven estaba detonando juegos artificiales para divertirse durante la Nochebuena en el kilómetro 11 de la carretera Troncal Norte, pero según medios locales las lesiones fueron tan graves que tuvieron que cercenarle los dedos.

Diez formas de evitar lesiones por el uso de fuegos artificiales

No permitir su uso a niños menores de 5 años

Supervisar a los niños y no permitir que enciendan fuegos artificiales explosivos

Encender un sólo un fuego artificial a la vez y mantener una distancia segura

Usar gafas protectoras al encenderlos

No sostenerlos encendidos en las manos

No apuntar fuegos artificiales hacia otra persona

No usar fuegos artificiales bajo los efectos de las drogas o el alcohol

No intentar volver a encender o manipular los fuegos artificiales que funcionan mal

Remojar los fuegos artificiales gastados y no usados en un balde de agua durante la noche

No usar fuegos artificiales ilegales o caseros