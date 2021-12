Apuñalado en la Justo Sierra

Carlos Gabriel Hernández Esquivel de 32 años de edad resultó severamente lesionado luego de ser agredido con un arma punzocortante por otro sujeto que presuntamente intentó asaltarlo cuando se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes en un conocido domicilio en la Colonia Justo Sierra.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:30 horas cuando Gabriel Hernández, se encontraba caminando sobre la Avenida Juan Camilo Mouriño de la demarcación antes mencionada, luego de estar ingiriendo bebidas embriagantes en el domicilio de un amigo.

Al llegar a la altura de la calle Ostión fue interceptado por otro sujeto, quién presuntamente intentó asaltarlo pero al recibir la negativa del primero a entregar sus pertenencias, le agredió en varias ocasiones con el arma blanca, causandole lesiones profundas para después huir.

Automovilistas que pasaban por el lugar al ver qué el hombre que caminaba con la camisa completamente llena de sangre dieron parte a los números de emergencia y solicitaron el apoyo de una ambulancia ya que temían por su integridad física.

Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja quiénes le brindaron los primeros auxilios, indicando era necesario su traslado a un hospital ya que la herida ponía en riesgo su vida y era necesario que le pusieran puntos para evitar alguna posible infección y complicaciones en su salud.

Minutos después, arribaron al sitio, Elementos de la Policía Municipal, quiénes tomaron conocimiento de lo ocurrido y le indicaron a la persona que era necesario que levantar a su formal demanda ante el Ministerio Público en contra de quién resulte responsable por lo delito de robo a mano armada e intento de homicidio.

