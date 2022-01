Apuñalan al mudo a las afueras del mercado Municipal Alonso Felipe de Andrade, según testigos fue otro sujeto apodado “El Águila” quien tras lesionarlo en dos ocasiones huyó del sitio, el mudo fue llevado al hospital general.

Cerca de las 19:00 horas, un hombre conocido entre la sociedad carmelita como “El Mudo” fue agredido con un arma blanca en al menos dos ocasiones sobre la calle 20 entre 41 y 41-A de la colonia centro.

Fueron testigos de los hechos quiénes reportaron a los números de emergencia la presencia de un hombre a las afueras del mercado municipal ensangrentado de la playera que traía puesta, motivo por el cual agentes de la dirección de Seguridad Pública arribaron al lugar.

Identificaron al lesionado como el mudo, quién presentaba 3 heridas punzo penetrantes, uno en el antebrazo izquierdo, una más en la tetilla izquierda y el tercero el en abdomen lado derecho, está última era por dónde pérdida más sangre.

El presunto agresor se dio a la fuga antes de la llegada de los agentes de la policía, el lesionado fue llevado de urgencia al hospital general mientras que los agentes municipales tomaron datos de lo sucedido y al no haber ningún detenido, se retiraron.

