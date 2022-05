Arrojan grasa de comida y derrapa motociclista

Con lesiones menores en las piernas terminó el guiador de una motocicleta al derrapar cuando circulaba por calles de la Colonia Volcanes derivado a que los trabajadores de una conocida taquería arrojaran grasa de comida a la vía pública; el afectado exigió a las autoridades hagan algo al respecto pues como el otras personas pueden sufrir un accidente por culpa de estas personas.

Los hechos se registraron alrededor de las 00:30 horas, cuando un joven circulaba a bordo de su Motocicleta Italika z150, sin matrícula de circulación, sobre la avenida Belisario Domínguez de la colonia Volcanes con dirección a su domicilio luego de salir de su horario laboral al llegar a la altura del cruce con la calle pico de Orizaba no se percató que los trabajadores de la taquerida denominada las quince letras arrojaron grasa de comida a la vía pública lo que causó que perdiera el control del caballo de acero y derrapara varios metros sobre el asfalto.

Debido al golpe el hombre resultó con lesiones en las piernas por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos de la Cruz Roja Quiénes le brindaron los primeros auxilios indicando que su vida no estaba en riesgo ya que las lesiones eran menores pero que no fue trasladado a un hospital.

El afectado exigió a las autoridades competentes hagan algo al respecto para multar a este tipo de comercios que arrojan grasas y agua jabonosa a la vía pública y que pueden provocar un accidente más grave.

