Arrollan a mandaditos

El conductor de una motocicleta al servicio de mandaditos resultó con lesiones menores luego de ser arrollado por el chófer de una camioneta que realizó un corte de circulación indebido cuando circulaban en calles de la colonia estrella segunda sección.

Los hechos se registraron alrededor de las 22:40 horas cuando el conductor de una camioneta Ford Ecosport, color gris, con placas DKB-12-78 de Campeche, circulaba sobre la calle Vicente Suárez de la demarcación antes mencionada.

Al llegar a la altura de la calle 22 de diciembre cortó la circulación al chofer de una Motocicleta Italika, color azul, con matrícula 53CVK8 del estado, al servicio de mandaditos que circulaba en aparente preferencia sobre el carril contrario a la vía.

Lo anterior provocó que el motociclista resultará con lesiones y laceraciones en el cuerpo siendo necesaria la intervención de paramédicos de la Cruz Roja quiénes le brindaron los primeros auxilios sin embargo indicaron que no era necesario su traslado a un hospital ya que su vida no estaba en riesgo.

Al lugar llegaron elementos de la Policía municipal del departamento de vialidad y tránsito quiénes realizaron el peritaje correspondiente e indicaron la responsabilidad para el conductor de la camioneta el cual llegaría a un buen acuerdo por el pago de los daños a través de un pago económico.

