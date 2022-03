Asaltan a trabajador de gasolinera

Un sujeto abordo de una motocicleta y utilizando un arma de fuego asaltó al despachador de la bomba número 4 de la gasolinera Juárez localizada en la colonia Santa Margarita donde logró despojarlo de la cantidad de $2500 en efectivo para luego escapar sin ser detenido.

Esto sucedió cuando un sujeto bordo de una motocicleta color gris sin placa de circulación llegó hasta la gasolinera ubicada sobre la calle 26 esquina con 49 de la colonia Santa Margarita y se colocó en la bomba número 4 como cualquier cliente. Sin embargo, al momento de ser atendido por el empleado, saco de la cintura un arma de fuego y amenazó al despachador con disparar si no le entregaba el dinero que en ese momento era de $2500.

Luego de obtener el dinero en efectivo el sujeto escapó a toda velocidad a bordo de la motocicleta con dirección a la calle 49 donde logró perderse entre las calles de la colonia.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal quiénes siguiendo las características ofrecidas por el afectado realizaron un recorrido por la zona pero no lograron detener a nadie ya que el responsable había escapado del lugar.

El área fue acordonada y se quedo a la espera del ministerio público para iniciar con las investigaciones correspondientes como revisar las cámaras de vigilancia y dar inicio a una carpeta de investigación en contra de quién resulte responsable por el delito de robo a mano armada.

