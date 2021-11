Auto compacto no guarda distancia y se estampa detrás de camioneta

Por no guardar su distancia, el conductor de un automóvil compacto Nissan, colisionó contra la parte trasera de una camioneta Ford de 3 toneladas y media en calles de la colonia Morelos, los involucrados activaron sus seguros.

El accidente ocurrió cerca de las 10:30 horas, sobre la avenida 56 por 55 de la colonia Morelos, cuando el conductor de un automóvil Nissan March, color blanco con matrícula de circulación DKB-36-03 del estado de Campeche, circulaba con dirección a la Caleta.

Pero justamente metros antes de llegar a la avenida 55, los vehículos delante de este, frenaron por lo que al no llevar la distancia prudente entre unidades no logró frenar a tiempo y terminó colisionando contra la parte trasera de una camioneta.

De 3 toneladas y media de la marca Ford, color blanco con matrícula de circulación CR-43-276 del estado de Campeche, afortunadamente a la camioneta no le pasó nada más que unos cuantos rasguños en pintura, pero por otro lado el vehículo particular terminó con todo el frente dañado.

Las unidades permanecieron obstaculizando la vialidad hasta la llegada de sus ajustadores de seguros los cuales llegaron a un acuerdo por el pago de los daños correspondientes.