Balean a conductor para robarle

Un hombre con una herida en la cabeza, así como el aseguramiento de una motocicleta y un arma de fuego, fue el saldo de un intento de asalto sobre la Carretera Costera del Golfo.

De acuerdo con la información recabada, el hecho ocurrió entre Imi I e Imi II, frente al hotel boutique “La Toja”, cuando la víctima conducía una camioneta RAM con rumbo al periférico de la ciudad.

Ahí mismo, dos hombres a bordo de una motocicleta le dieron alcance, accionando el arma contra el conductor, que por fortuna salió ileso de al menos tres impactos de bala que presentaba la carrocería. Sin embargo, astillas de cristal del parabrisas, provocaron un sangrado en la frente de la víctima, que sin detener la marcha se dirigió al filtro policíaco ubicado en el entronque a Castamay para solicitar ayuda de los uniformados que de inmediato pidieron el apoyo de una ambulancia.

Seguidamente, se montó un fuerte operativo ya que policía motorizada que realizaban recorrido por la Avenida Costera, reportó el hallazgo de un arma tipo revólver tirada en el pavimento, así como evidencias de un posible derrapamiento de moto.

Finalmente, con el seguimiento de las cámaras de vigilancia y un despliegue policial fue ubicada la motocicleta roja que ya habían dejado abandonada los presuntos delincuentes.

