Cae abuelito por estar ebrio

Un hombre de la tercera edad en presunto estado de ebriedad resbaló en calles de la colonia puntilla y se lesionó la pierna y parte del rostro, fue valorado por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana e intentado ser llevado a su domicilio por agentes municipales pero éste se negó.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:10 horas, cuándo sobre la calle 15 por Arroyo grande de la colonia puntilla, este hombre quién se identifico como Camilo de aproximadamente 60 años de edad.

Caminaba bajo los influjos del alcohol con dirección a su domicilio, desafortunadamente el camino irregular de la zona, hicieron que al dar un mal paso resbalara y golpeara su rostro contra el pavimento causándose hematomas y heridas sangrantes.

Ciudadanos que pasaban por el lugar solicitaron la presencia de una ambulancia para que el hombre fuera valorado así como también la llegada de las autoridades municipales, mismas que al hacer contacto con el hombre se ofrecieron a llevarlo a su domicilio pero éste se negó.

Por lo que únicamente fue valorado en el lugar de los hechos y sus heridas fueron curadas por personal de la Cruz Roja Mexicana, Cabe señalar que el hombre decidió quedarse sentado en el mismo lugar donde se cayó, por lo que las autoridades tomaron datos y se retiraron.

