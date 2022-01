Caen por el barranco en carretera

Un lesionado y dos personas adultas con golpes contusos fue el resultado de una salida de carretera de un vehículo particular en la carretera Sabancuy – Isla Aguada; los lesionados fueron trasladados a la base de la cruz roja mexicana en Ciudad del Carmen.

Alrededor del mediodía cuando una familia se desplazaba en un vehículo Nissan March color blanco, sobre la carretera Sabancuy – Isla Aguada, justamente al llegar al kilómetro 43, el conductor del automóvil particular color blanco se durmió al volante, por lo que perdió la cinta asfáltica y salió al acotamiento.

El vehículo entró en la maleza hasta impactarse de frente contra un montículo de tierra y hierba, resultando el conductor con la tabique de la nariz roto y sus padres que lo acompañaban con golpes contusos en varias partes del cuerpo.

Por lo que una ambulancia de la cruz roja mexicana destacamentada en la villa de Isla Aguada, bajó hasta dicho km para atender a los lesionados y trasladarlos de urgencia a la base de la cruz roja mexicana en Ciudad del Carmen para su pronta valoración.

El vehículo quedó en el lugar de los hechos, mismo que sería remolcado al corralón municipal en Ciudad del Carmen y el caso tornado ante el agente del ministerio público.

