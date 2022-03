Camión de Millán se pasa el alto

Hace unos momentos en la colonia puente de la unidad calle tulipán, un camión de reparto propiedad de empresas Millán de Fernando Millán, circulaba a exceso de velocidad pasándose el alto por lo que la camioneta que venía en preferencia se impactó dejándola en pérdida total.

El conductor resultó con crisis nerviosa por el fuerte impacto, su yerno que venía de copiloto refería dolor en el brazo izquierdo,al lugar de los hechos llegó una camioneta de reparto de Millán con la intensión de sacar los productos que se encontraban en el interior del del camión accidentado, lo cual fue impedido por los familiares del afectado, sin embargo los trabajadores de super tiendas del hogar insistían en recuperar de cualquier manera la carga.

