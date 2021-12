Camioneta no puede ganar el paso

Daños materiales mayores a los 150 mil pesos fue el saldo de un aparatoso accidente automovilístico entre el conductor de un tráiler de doble remolque de carga y una camioneta particular con placas del Estado de Veracruz que intentó ganarle el paso a la pesada unidad en la Colonia Puntilla.

Los hechos se registraron cerca de las 20:40 horas cuando el conductor de una Camioneta Nissan NP300, color rojo, con placas XR-8416-A del Estado de Veracruz, circulaba sobre el carril de baja circulación de la avenida 10 de julio de la demarcación antes mencionada.

Al llegar a la altura del parque conocido como el monumento a Ciudad del Carmen, intento ganarle el paso al conductor de un Tráiler Freightliner, color azul, con matrículas del servicio federal de la empresa M&M, el cual circulaba en preferencia.

Por el fuerte impacto la camioneta fue arrastrada más de 10 metros hasta quedar encima del monumento a Ciudad del Carmen sin embargo no se registraron personas lesionadas en el aparatoso accidente que dejó cuantiosos daños.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal del departamento de vialidad y tránsito quiénes realizaron el peritaje correspondiente indicando la responsabilidad para el conductor de la camioneta, por el cual debían llegar a un arreglo de lo contrario serían trasladadas las unidades al corralón.

Para evitar problemas ambos involucrados llamaron a sus respectivas aseguradoras y llegaron a un arreglo favorable por el pago de los daños, los cuales fueron evaluados en varios miles de pesos por lo cual los pocos minutos la pesada unidad se retiró.

