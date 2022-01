Choca por cambiarse de carril sin precaución

Por realizar un cambio de carril sin la debida precaución el conductor de un automóvil Aveo provocó un accidente automovilístico en la Colonia Pedro Sainz de baranda provocando daños materiales de aproximadamente dos mil 500 pesos.

Los hechos se registraron alrededor de las 20:30 horas cuando el conductor de un automóvil Chevrolet Aveo, color azul, con placas DJZ-45-50 de Campeche, circulaba sobre el carril de alta circulación de la avenida isla de Tris de la demarcación antes mencionada.

Al llegar a la altura del rastro municipal intento cambiar al carril de baja circulación sin tomar la precaución correspondiente impactando a un vehículo Volkswagen Jetta, color negro, con matrículas DKD-40-59 del estado de Campeche.

A pesar del impacto los daños materiales fueron menores y no se reportaron personas lesionadas por lo cual los involucrados decidieron orillarse para llegar a un acuerdo por el pago de los daños generados en la colisión.

Al lugar arribaron elementos de la Policía municipal del departamento de vialidad y tránsito quiénes realizaron el peritaje y determinaron la responsabilidad para el conductor del automóvil Chevrolet el cual aceptó la culpa e indicó que ya estaba llegando a un arreglo con el afectado.

Por lo que los uniformados tomaron algunos datos y procedieron a retirarse del lugar.

Facebook Notice for EU!

You need to login to view and post FB Comments!