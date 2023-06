Choque deja lesionada a mujer

Una mujer fue valorada por personal paramédico del grupo ‘Acses’ luego de ser víctima de un choque de su vehículo particular contra otra unidad en calles de la Colonia Morelos; por fortuna los golpes que presentó no eran de gravedad por lo que no ponían riesgo su vida y no necesitó de un traslado, los daños generados fueron de regular cuantía y los involucrados decidieron llegar a un favorable acuerdo por el pago de los daños a través de los seguros.

Este choque ocurrió cerca de las 12:30 horas del medio día, cuando la conductora de un vehículo Nissan Versa, color azul, con matrícula de circulación DKE-89-84 del estado de Campeche, avanzaba en aparente preferencia sobre la Avenida Malecón de la Caleta de la Colonia Morelos hacia la colonia Primero de Mayo antes playón.

Al llegar al cruce con la calle 66, de esa vialidad salió otro vehículo Nissan color azul, el cual no respetó la preferencia del primer automóvil y cruzó sin precaución impactándose de frente contra el costado lateral izquierdo del vehículo conducido por la mujer, tras el fuerte golpe la mujer presentó golpes contusos en el cuerpo y una quemadura hecha por el cinturón de seguridad al momento del impacto.

Pase el percance, agentes de vialidad y tránsito arribaron para realizar el peritaje y luego de tomar las evidencias fotográficas solicitaron a los conductores orillar las unidades para liberar la vialidad, mientras llegaban paramédicos del grupo acses, para valorar a la mujer quien se encontraba con golpes contusos y crisis nerviosa tras lo sucedido.

No fue necesario llevarla a un centro hospitalario ya que su vida no estaba en riesgo, por lo que los involucrados decidieron dar parte a sus seguros y llegar a un favorable acuerdo de pago de daños mediante ellos, evitando así problemas y complicaciones legales con las autoridades.