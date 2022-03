Choque entre autos de lujo

Una mujer en estado de ebriedad intentó ganarle el paso al joven conductor de un vehículo de lujo cuando intentaba ingresar a un comercio de 24 horas ubicado en el fraccionamiento Justo Sierra provocando daños materiales de aproximadamente 80 mil pesos.

Los hechos se registraron cerca del 23:40 horas cuando la conductora de una camioneta Ranger Rover, color blanco, con placas WPC-230-B del estado de Tabasco, presuntamente bajo los influjos del alcohol, circulaba sobre la Avenida Juárez con dirección a playa Norte, al llegar al cruce con los semáforos de la calle 33 intentó ingresar al estacionamiento de un comercio de 24 horas para hacer algunas compras. Sin embargo, no se percató que sobre el carril derecho se encontraba circulando un automóvil Chevrolet Camaro, color negro, con matrículas 555-XXX del estado de México.

La anterior ocasionó que ambos vehículos colisionaran de costado, quedando atravesados en el carril pegado a la banqueta obstruyendo la circulación vial de la zona por varios minutos. Cabe señalar que ambos automóviles eran de lujo y los conductores estaban muy molesto ya que sus vehículos estaban con daños severos por lo que dieron rápidamente parte a sus respectivas aseguradoras para iniciar con el proceso de arreglo.

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de lo ocurrido indicando que la responsabilidad era para la conductora de la camioneta por haber realizado una mala maniobra Al momento de intentar ingresar al estacionamiento del OXXO.

Minutos más tarde los involucrados llegaron a un acuerdo mediante sus aseguradoras quiénes evaluaron los daños en varios miles de pesos al tratarse de vehículos de alta gama y con valores superiores al medio millón cada uno.

