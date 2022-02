Choque por alcance en la Justo Sierra

Choque por alcance en calles de la colonia justo sierra; conductora presuntamente distraída no guardó la distancia correspondiente y colisiona por alcance contra otra unidad particular.

El percance automovilístico, ocurrió cerca de las 16:10 horas de la tarde, sobre la calle camarón esquina con calle jurel de la demarcación antes mencionada, lugar donde la Conductora de un vehículo Pontiac, color plata con matrícula de circulación DJZ-45-68 del estado de Campeche se desplazaba sobre la calle camarón con dirección a la Glorieta del cañón de la Avenida Juárez, justamente al llegar al cruce con la calle jurel, no guardó la distancia entre un vehículo Nissan Versa, color café, con matrícula de circulación DHZ-80-17 del estado de Campeche impactándose por alcance contra la fascia del vehículo, misma que resultó con daños considerables tras el impacto, cómo la responsable no contaba con seguro ni con dinero en efectivo para el pago de daños, llamó a un amigo qué se dedica a la reparación , hojalateria y pintura.

Por lo que este se responsabilizo para dar inicio con la compostura del vehículo afectado el día lunes par entregárselo el día jueves ya reparado, la afectada, acepto por lo que los involucrados continuaron con su camino.

