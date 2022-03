Colisiona al no guardar su distancia

Un ebrio conductor colisiona fuertemente por alcance contra una camioneta particular en el kilómetro 8+500 de la carretera Carmen Puerto Real; al lugar arribaron personal de protección civil y Cruz Ámbar para valorar a una mujer quién afortunadamente solo presentaba golpes contusos.

Fue alrededor de las 21:30 horas de la noche, cuando sobre el kilómetro 8+500 de la carretera federal Carmen Puerto Real, se desplazaba el Conductor de un vehículo Nissan March, color blanco con matrícula de circulación DKD-60-83 de Campeche, subrumbo era de isla aguada hacia ciudad del Carmen, al igual que la Conductora de la camioneta Tacoma, color rojo con matrícula de circulación CR-53-35 del estado de Campeche, pero al no guardar la distancia, colisiono fuertemente por alcance a la camioneta.

Justamente frente al colegio particular “Morelos”, la Conductora de la camioneta fue valorada pero afortunadamente no ameritó su traslado ya que únicamente eran golpes contusos tras la colisión, por lo que los involucrados decidieron llegar a un acuerdo por el pago de daños y con ello evitarían problemas legales con las autoridades, quiénes están dirigiéndose al lugar del Percance.

