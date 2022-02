Colisiona en la Benito Juárez

Chófer de camioneta se pasa un alto en calles de la colonia Benito Juárez y Colisiona contra un vehículo particular dejando daños de mayor cuantía pero afortunadamente sin registro de personas lesionadas.

El percance ocurrió alrededor de las 11:20 horas, sobre la calle 21 por 62 de la demarcación antes mencionada, lugar donde la guiadora de un vehículo Nissan Versa, color blanco con matrícula de circulación DJV-15-28 del estado de Campeche, circulaba en aparente preferencia sobre la 21.

Al llegar al cruzamiento de la 62, el chofer de una camioneta Nissan NP300, con matrícula de circulación CR-74-379 el estado de Campeche propiedad de la compañía “Andamios Zare” se pasa el alto, generándose la fuerte colisión.

Los vehículos quedaron bloqueando la vialidad, hasta la llegada de los representantes de seguros, para llegar a un favorable acuerdo por el pago de los daños pero al obtener los pases al taller mecánico se retiraron.

