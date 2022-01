Creyó escaparse de la ley pero si lo atraparon

Presunto delincuente despoja de sus pertenencias a una mujer en calles de la colonia Plutarco Elías Calles y es detenido tras un fuerte operativo montado por el comandante Luis Carlos Matos Gutiérrez de la policía Estatal Preventiva.

Los violentos hechos ocurrieron cerca de las 19:30 horas, cuando un sujeto de aproximadamente 26 años de edad, despojo de sus pertenencias a una joven sobre la calle José Narváez por Venida Puerto de Progreso de la colonia Plutarco Elías Calles y se dio a la fuga sin ser identificado.

La afectada inmediatamente solicitó el apoyo de vecinos quiénes a su vez dieron parte a la central del 9-1-1, registrándose así Un fuerte operativo territorial, montado por el Director Operativo de la Policía Estatal Preventiva Carlos Matos Gutiérrez en coordinación con el comandante Eloy Deceano García.

Dónde luego de transcurrir 20 minutos, logran localizar al supuesto asaltante, apunto de tomar un taxi para escapar sobre la calle Pinos por Cedro y Caoba de la colonia 23 de julio, lugar donde es interceptado por el Director Operativo De la policía estatal y neutralizado.

Siendo plenamente reconocido por la víctima, por lo que el sospechoso, inmediatamente fue puesto a disposición de la vicefiscalía de justicia en Carmen, para dar inicio a las investigaciones, ya que la afectada, manifestó que presentara su formal denuncia en contra del joven.

Por otro lado, los agentes estatales tomaron datos del taxi y lograron corroborar que esté no tenía nada que ver con el Detenido, por lo que logró continuar con su camino, en tanto la afectada fue llevada a la vicefiscalía para que interponga su formal denuncia.

Facebook Notice for EU!

You need to login to view and post FB Comments!