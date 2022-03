Dejaron un vehículo abandonado

Un vehículo particular fue aparentemente abandonado por su conductor en calles de la colonia Guadalupe, la presencia del vehículo arriba de la banqueta causa intriga a vecinos de la zona mismos que se comunicaron con las autoridades y el vehículo terminó siendo trasladado al corralón municipal.

Según la versión de vecinos, el propietario del vehículo Pontiac G3 , color plata con matrícula de circulación DJP-40-75 del estado de Campeche, llegó desde muy tempranas horas a la calle 38 esquina con 25 de la demarcación antes mencionada, dejó el vehículo sobre la acera derecha, había algunas cosas de la unidad y camino con dirección a la calle 19, siendo hasta este mediodía que vecinos decidieron reportar a las autoridades del vehículo sospechoso, ya que se encontraba mal estacionado.

Al sitio arribaron agentes de la dirección de Seguridad Pública quién estás tomar evidencia fotográfica, verificaron la matrícula en la plataforma de seguridad pero no les arrojó reporte de robo, por lo que tocaron un par de veces el claxon y permanecieron por casi una hora en el lugar tratando de contactar al propietario pero este nunca apareció.

Finalmente se ordenó el traslado de la unidad con una grúa al corralón municipal y el caso se turno ante el agente del ministerio público, lugar donde se tendría que presentar el propietario de la unidad para recuperar el vehículo tras realizar el pago de multas y arrastre de grúa.

