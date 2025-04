Denuncian Pininos

#Servicioalacomunidad | Por este medio me gustaría hacer publico un percance que me sucedió con mi hijo el día jueves 3 de abril con la guardería “PININOS MI PRIMER GUARDERÍA”.

Mi hijo comenzó asistir a la guardería el día lunes y nos dieron una semana dé adaptación, para que mi pequeño se fuera acostumbrando me dieron un horario de 8:30am a 11:30am en ese transcurso de la semana mi bebé regresó con su uniformé vomitado ( lunes, martes y miércoles), lo cual pasaba porque no le caía bien el desayuno que el recibía ahí , lo cual me molestaba y me hacía cuestionarme porque la maestra que me entregaba a mí pequeño a la hora de su salida, no me reportaba esa situación me comentaba que todo había estado bien y que mi bebé se comía toda su comida, hasta que yo llegaba a la casa y revisaba su mochila me daba cuenta que su uniforme estaba vomitado, en ese momento les mandaba mensaje y nunca me respondían hasta el día siguiente que lo llevaba y ya preguntaba y ya era que me explicaban la situación, el día jueves a la hora de la salida de mi pequeño pregunte sobre el comportamiento de mi bebé y me comentaron que todo bien que no había vomitado el datalle fue que me lo entregaron con 37.8° de temperatura y ahí me dijeron que mi hijo estaba irritado.

La cual se me hizo raro llegando a casa lo relaje y lo bañé y le di tempra para que se le bajara la temperatura lo cual no sé le quitó y repetí el mismo proceso.

El día viernes 4 de abril mi hijo continuó con el malestar ese día di aviso a la maestra que mi pequeño no podría asistir porque seguía con la temperatura, en el transcurso de la mañana yo seguía muy pendiente de mi hijo de que no se le empeorara la temperatura, lo bañé al pasar el rato mi hijo volvió a tener temperatura 38.6°, le di tempra , porque hasta el momento mi hijo no había presentado algún otro malestar, no pasó ni 30min cuando mi pequeño comenzó a temblar y empezó agarrar su estómago donde me pude dar cuenta que mi bebé tenía malestar en su estómago, su piel comenzó a ponerse morada, lo cual corrimos rápidamente a la clínica porque nos asustamos demasiado.

Al llegar a la clinica, tomaron nuevamente su temperatura y 38.8° nos dieron la indicación de bañarlo en ese momento para que se le bajara la temperatura y le recetaron medicamento y nos madaron hacer urgentemente un ultrasonido para ver qué era lo que mi pequeño tenía y descartar varias cuestiones que el doctor nos había planteado y así saber qué era lo que a mí pequeño le estaba ocasionando esa fiebre. Hasta ese momento no tenía una respuesta clara de que tenía mi bebé lo llevé con un pediatra y lo checo y le dio unas inyecciones porque todo indicaba que era una infección en su estómago. Ese mismo día que pasó todo le escribí a la guardería desde el momento que vi no tenía mejoría y jamás me respondieron ya que yo estaba con muchas dudas de que era lo que mi bebé podría a ver agarrado o comido que le ocasionó ese problema. Ya noche la maestra encargada de la guardería me logró contestar y pude platearle la situación, después de comentarle todo lo sucedió por llamada me pido vernos en primado para poder hablar sobre la situación, lo cual no le di respuesta porqué no podía ni quería despegarme de mi pequeño que hasta en ese momento seguía muy delicado de salud.

El día sábado 5 de abril decido llevar a mi hijo a Mérida con su pediatra gastroenterólogo, ya que no tenía mejoría al llegar ahí le tomaron la temperatura era de 38° la cual el pediatra nos mandó hacerle unos análisis de sangre para saber exactamente si no era alguna bacteria o alguna otra cuestión y poder saber con seguridad que era lo que él tenía. Donde salió que sus plaquetas estaban bajas y tenía una infección y sus globulos los tenía bajos. hasta ese momento mi bebé no mejoraba en nada. Esperando que los medicamentos y el antibiótico que se le dio le hiciera efecto.

El día lunes 7 de abril fui a la guardería hablar con la encargada donde tuvimos una plática.

Lo cual se platicó que mi bebé había salido enfermo de ese lugar con una infección donde la maestra se justificaba que no era posible eso porque no había niños enfermos y que era un lugar sano y nunca habían tenido detalles así.

Pedí que me mostrarán las cámaras y solo me comentaron que podrían enseñarme las del día jueves únicamente porque sería muy tardaron mostrarme las de los demás días, a lo que tampoco hicieron nada por mostrarme las de ese día. Después de todo eso le pedí a la maestra que me hiciera mi reembolso de la inscripción y del mes que había ya pagado, porque yo no pensaba regresar con mi pequeño, ya que no me daba nada de confianza llevarlo nuevamente si mi pequeño los días que asistió jamás lo llevé enfermo o con algún detalle siempre se los entregaba limpio, sano y sin ningún malestar y al ver que mi pequeño saliera ya enfermo de ahí no me daba la seguridad de llevarlo nuevamente. Lo cual me dijo que no ya que en el reglamento marcaba que no daban reembolsos pero tampoco decía algo sobre si el pequeño se salía por algún problema de salud que se presentará ahí. Yo le comenté que no había problemas si solo me cobraban la semana incompleta que había asistido.

Como dato fueron (1500 de inscripción y 2500 de la mensualidad). Le comenté que no se me hacía justo que no les importe la salud de mi pequeño ni los gastos que había realizado ni la preocupación que todo eso me causaba al ver a mi bebé grave. Les comenté que me iría por lo legal ya que era una injusticia que no les importara la situación y de ahí me comentaron que solo le podrían reembolsar 1200, porque ya estaba corriendo esa nueva semana la cual obviamente mi hijo no asistió.

Hoy fui a firmar la baja de mi bebé por que la verdad no me da la seguridad de llevarlo a un lugar donde siento que no lo cuidan bien y no resuelven las cosas solo buscan justificarse de todo para que salgan limpios del problema.

Le puedo decir que mi pequeño es un niño de casa que está bien cuidado todo el tiempo, siempre mantengo la casa limpia, sus áreas de juego por qué soy muy exigente con la limpieza y el orden.

Justamente para evitar esos detalles en donde la salud de mi pequeño se ponga en riesgo.

COSAS QUE NO ME GUSTARON DE LA GUARDERÍA.

Nunca responde los mensajes y solo te dejan en visto.

Cuando preguntas algo no te dan la respuesta claras.

Se justifican para no tener responsabilidad

No hay higiene suficiente

Siempre me entregaban a mi bebé sucio de las manos.

No me enseñaron los vídeos de las cámaras.

(NO ES EL PRIMER CASO QUE PASA EN ESA ESCUELA) mamás por experiencia siempre vean los lugares donde van a llevar sus hijos hoy me paso a mi no me gustaría que siguiera pasando y que esa guardería siguiera actuando de esa manera sin importarles la salud de los pequeños.

Gracias a Dios mi bebé va mejorado poco a poco pero sigue en observación.