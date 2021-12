Derrapa por culpa de la policía municipal, los agentes atendían un llamado

Con raspones y lesiones menores término un joven motociclista luego de derrapar cuando circulaba por las calles de la Colonia Morelos a causa de una patrulla de la Policía Municipal que se atravesó sin la precaución correspondiente.

Los hechos se registraron alrededor de las 00:10 horas cuando el joven circulaba a bordo de su Motocicleta Italika, color azul, con placa 59CVP1 de Campeche, en preferencia sobre la calle Juárez con dirección a su domicilio cuando al llegar a la altura de la calle 61-A una patrulla le cerró el paso sin precaución.

Lo anterior ocasionó que el motociclista derrapara y cayera la cinta asfáltica golpeándose parte del cuerpo sin embargo no fue necesario su traslado a un hospital ni la presencia de paramédicos ya que los golpes eran menores.

Los agentes de la Policía Municipal pidieron disculpas al afectado indicando que lo anterior había ocurrido derivado hay que estaban en una persecución ya que se estaba registrando una batalla campal cuadras más adelante y habían varias personas lesionadas.

Finalmente el motociclista acepto que todo fue un accidente por lo que levanto su motocicleta y se retiró del lugar al igual que los agentes de la policía para evitar tener problemas legales.

