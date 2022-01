Ebrio soñaba que estaba en los carros chocones

Cuatro vehículos resultaron afectados por el imprudente conductor de un automóvil particular que conducía bajo los influjos del alcohol en calles de la colonia manigua, el alcoholizado conductor, colisionó su vehículo contra los automóviles estacionados.

Hechos que se registraron cerca de las 22:30 horas, cuando sobre la calle 5 de mayo entre Francisco Márquez y Vicente Suárez de la colonia antes citada, se desplazaba el ebrio conductor de un automóvil Nissan Tsuru, color rojo con placas de circulación DJA-72-22 del estado de Campeche.

Al perder el conocimiento y quedarse presuntamente dormido al volante, colisionó por alcance contra una camioneta Suzuki Vitara, color plata con placas de Tabasco, misma que a su vez salió proyectada contra una camioneta Cherokee, color negra, sin Matrícula de Circulación.

La cual también salió proyectada contra otro automóvil Renault, color plata con placas de circulación y este a su vez se proyecto contra un cuarto vehículo Chevrolet color blanco con placas del estado de Campeche, las 4 unidades afectadas, resultaron con daños de mayor cuantía.

El automóvil responsable, no logró seguir avanzando por lo que el chófer fue asegurado por los propietarios de los automóviles afectados hasta la llegada de los agentes policíacos, quiénes tras realizar el peritaje, dieron la responsabilidad al joven del Tsuru que andaba enfiestado.

Para evitar problemas legales, el responsable decidió activar el seguro de su auto para que esté se hiciera responsable de los daños ocasionados a las unidades involucradas.

