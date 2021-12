Es atropellada y sufre fractura de una pierna.

María del Carmen alias “La Piti”, resultó con la pierna derecha completamente fracturada luego que al intentar cruzar la calle en la Colonia Francisco I. Madero, fue atropellada por el conductor de una motocicleta quién excedía los límites de velocidad y escapó del sitio para evitar hacerse cargo de las lesiones de la mujer.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:15 horas cuando la mujer de aproximadamente 50 años de edad se encontraba cruzando la avenida 10 de julio de la demarcación antes mencionada justamente frente al SAT al llegar a la altura de la calle 16 de septiembre se presume que el conductor de la motocicleta Italika color negra sin placas de circulación, el cual excedía los límites de velocidad, no respetó la preferencia del peatón, atropellando a la mujer, a la que aventó violentamente al pavimento.

Tras el fuerte impacto la mujer quedó tendida sobre la vía pública con la pierna derecha completamente fracturada mientras que el responsable escapó del lugar con dirección a la Glorieta del chechén para evitar que fuera detenido.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja quiénes le brindaron los primeros auxilios a la mujer la cual se quejaba del fuerte dolor por lo que fue trasladada al hospital general Doctora María del Socorro Quiroga Aguilar para su atención médica correspondiente.

Testigos de los hechos le indicaron a los agentes de la Policía Municipal las características del responsable para que intentaran localizarlo por las cámaras de seguridad y poder detenerlo y así obligarlo a que paguen los gastos médicos de la mujer.

