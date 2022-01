Estafada y golpeada, clienta de Autofin

Una mujer denunció a las autoridades la agresión sufrida y una posible estafa de la financiera “Grupo Autofin Monterrey” la cual se encuentra situada al Interior del estacionamiento de la plaza aviación; autoridades municipales dieron fe de los hechos he invitaron a la afectada a presentar su formal denuncia.

Fue alrededor de las 11;40 horas, cuando una mujer de aproximadamente 47 años de edad, se comunicó a los números de emergencia 9-1-1, para solicitar la presencia de las autoridades hasta el estacionamiento de la plaza aviación, situada sobre la avenida Corregidora por Avenida Aviación de la colonia aeropuerto.

Ahí la mujer denunció agresiones por parte de los empleados de ésta financiera, así como la posible estafa de su dinero el cual asciende a más de 15 mil pesos, ya que desde hace varios meses solicitó un crédito para un vehículo mismo que hasta el momento no ha recibido más que falsas promesas de entrega.

La mujer hoy por la mañana, fue a reclamar y exigir su devolución pero en cambio a obtener una respuesta favorable, fue corrida a empujones e insultos por el propio personal del establecimiento, a la llegada de las autoridades exhortaron a la mujer a presentarse ante el agente del ministerio público para interponer su formal demanda.

Ya que cuando ellos llegaron no hubo flagrancia por lo que no pudieron detener a nadie.

