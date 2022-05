Feminicidio a plena luz del día

Una mujer identificada como Yolanda, fue arrebatada de su vida en calles de la colonia Emiliano Zapata cuando se dirigía a su trabajo caminando; el lugar quedó manchado de sangre por varios metros ya que la mujer aún así herida de gravedad caminó pidiendo auxilio a los vecinos de la zona hasta morir sobre la banqueta.

Fue alrededor de las 8:10 horas de la mañana, cuando la mujer de aproximadamente 43 años de edad, caminaba con dirección a su trabajo en la colonia Manigua, cuando sobre la calle 3 de marzo esquina con Francisco Villa, un sujeto aparentemente desconocido la atacó brutalmente con certeras puñaladas en el abdomen.

Tras el ataque, la mujer herida de muerte, camino desangrándose pidiendo auxilio a los vecinos, mientras el atacante corría con dirección a la calle 16 de septiembre de l colonia manigua, la mujer herida no avanzó más que unos cuantos metros hasta caer boca abajo sobre una banqueta de la calle Francisco Villa, donde pereció tras varios minutos de agonía.

La mujer fue valorada por personal de la Cruz Roja Mexicana quiénes al llegar valoraron a la mujer pero desafortunadamente fue declarada sin vida en el lugar de los hechos, su cuerpo fue cubierto con una saba blanca mientras se solicitaba de la presencia del ministerio público.

Al lugar arribaron más de 8 camionetas de la vicefiscalía de justicia para acordonar todo el perímetro y dar inicio con el levantamiento de pruebas e indicios ya que sobre la calle 3 de marzo había rastros de sangre que llevaban hasta el cadáver.

TRAS OPERATIVO DETIENEN A SUPUESTO ASESINO.

Tras una intensa búsqueda e investigación exprés, autoridades de la Dirección de Seguridad Pública lograron detener ya que según versión de la propia autoridad, este contaba con todos los indicios que lo señalaban de ser el autor intelectual del asesinato ya que tenía manchas de sangre en su pantalón y portaba el cuchillo utilizado para dar muerte a la víctima.

Este fue asegurado y presentado ante las autoridades correspondientes para dar inicio a la carpeta de investigación por el probable delito de feminicidio, el cuerpo de la ahora occisa fue llevado a las instalaciones de la vicefiscalía para dar inicio a la necropsia de rigor y esclarecer las causas precisas de su muerte.

