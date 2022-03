Fracturado motociclista por camioneta que le cerró el paso

Con una posible fractura en la pierna izquierda resultó un joven motociclista luego de ser accidentado en calles de la Colonia Centro por el conductor de una camioneta que le cerrara el paso; el lesionado fue valorado y trasladado a un nosocomio para su atención médica.



Fue alrededor de las 16:45 horas, cuándo sobre la calle 22 esquina con 45 de la demarcación antes mencionada, se desplazaba El joven guiador de una motocicleta Italika, color negro con matrícula de circulación 02CTX8 del estado de Campeche al ir con dirección hacia la calle 47, llegó al cruce de la 45 y fue en ese punto donde el conductor de una camioneta Nissan, color blanco con matrícula de circulación CR-44-623 del estado de Campeche, los rebasó por izquierda y maniobro a la derecha sobre la calle 45.

Esto ocasionó un abrupto corte de circulación al guiador de la motocicleta quién tras no lograr frenar, se impacto contra el costado lateral derecho de la caja de carga de la unidad, siendo arrastrado algunos metros hasta terminar lesionado.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana valoraron las lesiones del joven manifestando que presenta una posible fractura en la pierna izquierda, motivo por el cual fue valorado y trasladado a un nosocomio para su atención médica correspondiente.

Los involucrados llegaron a un acuerdo mediante la aseguradora de la camioneta para evitar problemas legales y que estos cubrieran los daños materiales y gastos médicos del joven lesionado.

