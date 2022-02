Golpeado por mala copa

Rafael Chan de aproximadamente 30 años de edad resultó con lesiones en diferentes partes del cuerpo y cabeza luego de ser agredido por sus propios amigos cuando se encontraban al interior de un domicilio ingiriendo bebidas embriagantes en la Colonia Primero de Mayo; testigos informaron que la persona se puso impertinente lo que ocasionó que fuera agredido.

Los hechos se registraron cerca de las 21:40 horas Cuando el hombre se encontraba conviviendo con al menos cinco personas más al interior de un predio ubicado sobre la calle ampliación de la 47 esquina con 68 de la colonia Primero de Mayo antes playón.

Mientras convivían ya alcoholizados bebidas embriagantes, Rafael se comenzó a portar de manera prepotente con sus propios amigos de parranda, quiénes enojados decidieron darle pamba loca en varias ocasiones hasta dejarlo lesionado y sacarlo del domicilio donde estaban bebiendo.

Vecinos de la zona al verlo tirado en la banqueta con el rostro lleno de sangre decidieron dar parte a los números de emergencia para solicitar el apoyo de una ambulancia la cual llego a los pocos minutos para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo.

Los paramédicos de la Cruz Roja indicaron que era necesario su traslado a un hospital por lo que fue trasladado al nosocomio María del Socorro Quiroga Aguilar para su atención médica correspondiente.

A pesar que al lugar de los hechos llegaron elementos de la Policía Municipal el hombre no levanto cargo alguno ya que se trataban de sus propios amigos y había sido agredido por su impertinencia al beber.

