Gritos de dolor e imprudencia

Un motociclista que circulaba sin casco, ebrio y sin luces en su Motocicleta, fue accidentado por el chofer de un taxi que intentó realizar maniobras para doblar sobre la misma arteria en la colonia justo sierra; el Motociclista daba gritos de dolor al estar siendo valorado por los paramédicos.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:15 horas, sobre la calle delfín por calle pulpo de la colonia Justo Sierra, y esque tanto el guiador de la motocicleta italika 110, color rojo con matrícula de circulación S29YJ de las antiguas, como el chofer del vehículo Dodge Attitude, marcado con el número económico 2586 y matrícula de circulación 31-67-BFC del Estado de Campeche y afiliado al Sindicato Único de Trabajadores del Volante SUTV, circulaban sobre la misma calle delfín en sentidos opuestos.

Al llegar al cruce con la calle pulpo, el chafirete intento dar vuelta en “U” sobre la misma arteria, sin percatarse que frente a el venía circulando el Motociclista, por lo que golpea la moto con el frente de su vehículo y avienta varios metros al motociclista contra la cinta asfáltica, mismo que quedó atorado entre los fierros de la motocicleta, con posibles fracturas a nivel de la clavícula y brazos, ya que al momento de ser valorado por los paramédicos, este daba gritos de dolor, siendo trasladado hasta una clínica particular por instrucciones de la aseguradora.

Finalmente las unidades fueron llevadas al corralón municipal y el caso turnado ante el agente del ministerio público para el deslinde de responsabilidades por lesiones en accidente de tránsito más lo que resulte.

