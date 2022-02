Iba a su trabajo y lo arrollaron

Joven Motociclista resultó lesionado cuando se dirigía a su trabajo abordo de su motocicleta, debido a que un taxista cambio de carril sin precaución cortando la circulación al Motociclista quien terminó rodando varios metros en el asfalto.

Fue alrededor de las 9:00 horas de la mañana, cuando el joven guiador de una motocicleta Italika, color negro, con matrícula de circulación 23CVL1 del estado de Campeche, circulaba sobre la avenida Puerto del Carmen.

Con dirección a su área laboral, pero al llegar a la calle geógrafos, límites de la Colonia Solidaridad Urbana, el chófer de un taxi, Nissan Tsuru, marcado con el número económico 2207 y matrícula de circulación 25-45-BFC del estado de Campeche cambió repentinamente y sin precaución, del carril izquierdo al derecho debido a que unos ciudadanos le hicieron la parada para abordarlo, está maniobra imprevista, generó que el guiador de la motocicleta que venía detrás de él.

No logró frenar a tiempo y terminó por derrapar varios metros sobre el asfalto, resultando con heridas lacerantes en varias partes del cuerpo, motivo por el cual fue valorado y trasladado al hospital general para su valoración médica.

Mientras tanto, los vehículos involucrados, quedaron en el lugar de los hechos, el taxista, decidió activar su seguro vehícular para hacerse cargo de los daños y lesiones generadas en este accidente.

Facebook Notice for EU!

You need to login to view and post FB Comments!