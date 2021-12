José derrapa en una moto

Un hombre quién se identificó como José resultó con lesiones en el rostro y una posible fractura en la pierna Izquierda luego de caer de su motocicleta cuando circulaba a exceso de velocidad y presuntamente bajo los influjos del alcohol sobre las calles de la Colonia Justo Sierra.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:10 horas cuando el hombre circulaba a bordo de una motocicleta Italika color roja sin placas de circulación sobre la calle Delfín de la demarcación antes mencionada con dirección a su domicilio.

Al llegar a la altura de la calle mojarra presuntamente perdió el control de la unidad por el estado en el que se encontraba y por ello, derrapando más de 5 metros sobre el asfalto resultando con lesiones en el rostro y en la pierna izquierda.

Vecinos que escucharon lo ocurrido salieron para apoyar al hombre y al verlo herido pidieron el apoyo de una ambulancia a través de los números del 911 ya que temían por la integridad física del lesionado.

Al sitio llegaron paramédicos de la Cruz Roja quiénes le brindaron los primeros auxilios y el presentar una posible fractura fue trasladado de emergencia al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la zona centro para su atención inmediata inmediata.

Para evitar la presencia de agentes de la policía y que la moto fuera llevada al corralón, vecino resguardaron la unidad de dos ruedas y esperarían a la llegada de los familiares del hombre para entregar la motora.

